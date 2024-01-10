MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Son olarak 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde MHP tarafından Mersin belediye başkan adayı olarak ilan edildi.