Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
17:00
MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri
Milliyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını açıkladı. 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'nin bazı adaylarının ilan edilmesinin ardından MHP de adaylarını duyurdu. Peki, MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'ın hayatı ve önceki görevleri.