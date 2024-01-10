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Haberler Fotohaber MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri
Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:00

MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri

Milliyetçi Hareket Partisi 55 belediye başkan adayını açıkladı. 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'nin bazı adaylarının ilan edilmesinin ardından MHP de adaylarını duyurdu. Peki, MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'ın hayatı ve önceki görevleri.

MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri

MHP adaylıkları kesinleşen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. Söz konusu listede adı geçen Mersin adayı; MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularıyla mercek altına alındı. İşte MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'ın hayatı ve önceki görevleri.

MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri

MHP MERSİN ADAYI SERDAR SOYDAN KİMDİR?
16 Ağustos 1980 tarihinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı. Yönetim ve Organizasyon üzerine doktora eğitimini sürdürüyor.

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MHP Mersin adayı Serdar Soydan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan’ın hayatı ve önceki görevleri

Kariyerine uluslararası bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev aldı. Halen eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatında bulunuyor.

Serdar Soydan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Mersin İli, Mezitli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Son olarak 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde MHP tarafından Mersin belediye başkan adayı olarak ilan edildi.

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