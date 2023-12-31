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Haberler Fotohaber Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 14:07

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?

Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar sorusu arama motorlarında aratılıyor. Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte, şansını denemek isteyen ancak henüz bilet alamayanlar için Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar sürecek, saat kaçta son bulacak merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? 2024 Yılbaşı bilet satışı kaçta bitiyor?

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?

Milli piyango yılbaşı çekilişi için bilet sahipleri geri sayıma başlamışken, bilet almayı son dakikaya bırakan vatandaşlar bugün saat kaça kadar bilet satışı olacak merak ediyor. Peki, 2024 Yılbaşı bilet satışı kaçta bitiyor?

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇA KADAR SATILIYOR?

Millipiyangoonline.com'da yer alan açıklamaya göre biletler 31 Aralık günü saat 18.00'a kadar online olarak satışta olacak.

Yılbaşı biletleri, gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor.

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Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak.

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?

Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak. Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?
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