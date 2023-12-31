Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
14:07
Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? millipiyangoonline.com açıkladı! 2024 Yılbaşı bilet satışı kaça kadar sürecek?
Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar sorusu arama motorlarında aratılıyor. Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte, şansını denemek isteyen ancak henüz bilet alamayanlar için Milli Piyango bilet satışı saat kaça kadar sürecek, saat kaçta son bulacak merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? 2024 Yılbaşı bilet satışı kaçta bitiyor?