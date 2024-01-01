Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2024 yılında sahibini buldu. İşte, şanslı iller ve kazanan bilet:

Kazandıran numaralar 3-5-5-0-0-5-4 oldu.Büyük ikramiye bir tam bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

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