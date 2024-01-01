Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:08
Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?
Milli Piyango kime çıktı 2024 çekilişi ile belli oldu. MPİ resmi internet sitesinden duyurulan takvim ile adım adım gerçekleşen 31 Aralık çekilişi için bilet sahipleri ekran başındaydı. Şans oyunu severler 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiye kazanan bileti görmek için 'Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye nereye çıktı, hangi ile çıktı' gibi soruları arama motorlarına yöneltiyor. Peki; Milli Piyango kime çıktı, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kim kazandı? İşte, yanıtı!