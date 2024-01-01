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Haberler Fotohaber Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:08

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

Milli Piyango kime çıktı 2024 çekilişi ile belli oldu. MPİ resmi internet sitesinden duyurulan takvim ile adım adım gerçekleşen 31 Aralık çekilişi için bilet sahipleri ekran başındaydı. Şans oyunu severler 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiye kazanan bileti görmek için 'Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye nereye çıktı, hangi ile çıktı' gibi soruları arama motorlarına yöneltiyor. Peki; Milli Piyango kime çıktı, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kim kazandı? İşte, yanıtı!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı sorusu çekilişle birlikte en çok araştırılanlar arasında. Akşam saatlerinde başlayan çekilişin tamamlanması ardından gündeme gelen kazanan bilet ve gişesi gündemde. Konuyla ilgili Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye nereye çıktı, hangi ile soruları araştırılıyor. Bilet sahipleri kazandıran numaraları kontrol ederken oldukça heyecanlı. Peki, 2024 Milli Piyango kime çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi saat 18.30 itibarıyla başladı ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile tamamlandı. Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2024 yılında sahibini buldu. İşte, şanslı iller ve kazanan bilet:

Kazandıran numaralar 3-5-5-0-0-5-4 oldu.Büyük ikramiye bir tam bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO NEREYE ÇIKTI?

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan numara 6530303 oldu.

Biletler; Giresun-Merkez, İstanbul-Şişli ve Bursa-Osmangazi'den çıktı.

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet açıklandı! 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile?

MİLLİ PİYANGO'DA SON 7 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında – 0556013

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