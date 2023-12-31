MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2024: Milli Piyango sorgulama, yılbaşı çekilişi sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama Sabah’ta

Giriş Tarihi: 31.12.2023 22:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
09:04
Son dakika... Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 18:30'da noter huzurunda başladı. Milyonlarca bilet sahibinin 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayımı devam ederken ilk sonuçlar da geldi. Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar sıralı tam liste halinde anbean sabah.com.tr'de yayınlanıyor. Milli Piyango sorgulama 2024 işlemi ile biletinize çıkan ikramiyeyi saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı…