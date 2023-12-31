MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2024: Milli Piyango sorgulama, yılbaşı çekilişi sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama Sabah’ta

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için heyecan dorukta! 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayan tarihi çekiliş, 23:30'da yapılacak büyük ikramiye ve amorti çekilişleriyle son bulacak. 400 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmayı hayal edenler Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesini anbean sabah.com.tr'den görebilecek. Milli Piyango hızlı bilet sorgulama yaparak ya da Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları listesine göz atarak biletinizi kontrol edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde gelen ilk sonuçlar ve kazandıran numaralar…