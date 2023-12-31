Milli Piyango yılbaşı 2024 son 4 rakama göre kazananlar açıklandı! Son 4 rakamına göre kazananlar Milli Piyango ne kadar, kaç TL ikramiye aldı?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanı başladı. Yılbaşı bileti alanlar son 4 rakama ne kadar veriyor araştırmaya başladılar. Milli Piyango büyük çekiliş son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor, son 4 rakam kaç TL soruları bilet sahiplerini buldu. 2024 yılbaşı çekilişini canlı takip etmek isteyenler MPİ ve SABAH üzerinden ne kadar ikramiye kazandığını araştırıyor. Peki, milli piyango son 4 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriliyor? detaylarda