Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
19:31
Milli Piyango yılbaşı 2024 son 4 rakama göre kazananlar açıklandı! Son 4 rakamına göre kazananlar Milli Piyango ne kadar, kaç TL ikramiye aldı?
Milli Piyango kazandıran numaralar açıklandı.Milli Piyango yılbaşı çekilişi 4 rakamı bilene ne kadar veriyor sorusu 31 Aralık çekilişi kapmasında milli piyango bileti sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. 400 milyon TL değerinde büyük ikramiye ile toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liralık tutar dağıtılacak. Kazandıran rakamların yanı sıra 3,4,5 rakamı tutturabilenler de büyük ikramiyeden pay alacaklar. Milli Piyango 2024 4 bilene ne kadar veriyor sorusu araştırılıyor. Peki, bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor, son 4 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor?