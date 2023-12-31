Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar, kaç TL veriyor? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bilen ne kadar alıyor, nasıl öğrenilir?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere kazandıran rakamların bir kaçını tutturan bilet sahipleri de belirli oranda ikramiye alabiliyor. Buna göre son 2 rakamı bilen kişiler, yılbaşı çekilişi için belirlenen ikramiye tutarına göre ödeme alacak. Yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı tutan biletler için ödenecek ikramiye miktarı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Peki; Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? İşte Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusunun yanıtı!