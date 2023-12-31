Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:30
Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar, kaç TL veriyor? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bilen ne kadar alıyor, nasıl öğrenilir?
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliler şimdiden merak ediliyor. Öte yandan 2 bilen bilet sahipleri de belirli bir miktarda ikramiye kazanabiliyor. Bu noktada çekiliş sonrası biletinin son 2 rakamı tutan kişiler Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, son iki rakam ikramiyesi kaç TL sorularına yanıt arayacak. Bu rakamları tutturanlar, 2 bilen kaç para alıyor sorusunun yanıtını öğrenmek için Milli Piyango 2 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte son 2 rakama verilecek ikramiye tutarı…