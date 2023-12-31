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Haberler Fotohaber Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar, kaç TL veriyor? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bilen ne kadar alıyor, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:30

Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne kadar, kaç TL veriyor? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2 bilen ne kadar alıyor, nasıl öğrenilir?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliler şimdiden merak ediliyor. Öte yandan 2 bilen bilet sahipleri de belirli bir miktarda ikramiye kazanabiliyor. Bu noktada çekiliş sonrası biletinin son 2 rakamı tutan kişiler Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, son iki rakam ikramiyesi kaç TL sorularına yanıt arayacak. Bu rakamları tutturanlar, 2 bilen kaç para alıyor sorusunun yanıtını öğrenmek için Milli Piyango 2 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte son 2 rakama verilecek ikramiye tutarı…

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alır?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere kazandıran rakamların bir kaçını tutturan bilet sahipleri de belirli oranda ikramiye alabiliyor. Buna göre son 2 rakamı bilen kişiler, yılbaşı çekilişi için belirlenen ikramiye tutarına göre ödeme alacak. Yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı tutan biletler için ödenecek ikramiye miktarı Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Peki; Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? İşte Milli Piyango 2 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusunun yanıtı!

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başladı ve 23.30'da tamamlanacak.

Çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

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Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alır?

MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 2 BİLEN NE KAZANACAK?

Bu yıl 2 bilene verilecek ikramiye miktarı 800 TL oldu.

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alır?

Son 2 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar ise şu şekilde:

02
12
46
48
57
61
72

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alır?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE NASI KAZANILIR?

Nasıl Kazanırım?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

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