Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:54

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Sözlükle 'yukarı çıkma vasıtası, merdiven' anlamlarına gelen 'Mirac' kelimesi yılın ikinci kandil gecesine adını veriyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesiyle anılan Miraç Kandili için geri sayım başladı. İslam alemi için adeta bayram niteliğinde geçirilen bu özel günlerde ibadetlerini eda edecek Müslümanlar, takvim için Diyanet İşleri Başkanlığına yöneldi. Bu noktada '2024 Miraç Kandili ne zaman, yarın kandil mi' soruları takibe alındı.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili bu yıl Şubat ayı başına denk geliyor. İslam aleminin namaz, oruç, dua ve okuma ile geçireceği bu özel günde eller semaya açılacak. Hz. Muhammed'in göğe yükselmesine yönelik anlatılarda Mescid-i Aksa oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gece yapılacak dualarda bu detay da gözlerden kaçmayacak. Peki; Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili için geri sayım başladı. Hicri takvimden aktarılan günlere göre ortaya çıkan Diyanet kandil tarihleri belli oldu.

Takvime göre bu sene Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kelimesinden türeyen ve 'yukarı çıkma vasıtası, merdiven' anlamlarına gelen Miraç kelimesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah katına çıkışını ifade ediyor.

Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve Mescid-i Aksâ'dan göğe yükseliş şeklinde iki ayrı bölümde anlatılırken bu bölümler de "isrâ ve mi'rac" kelimeleriyle adlandırılıyor.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ' Kur'an'da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur. Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ'ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1).

Mi'rac kelimesi Kur'an'da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric "yükselme dereceleri" mânasında Allah'a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca "merdiven" anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "ʿarc" md.).

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Birçok hadis kaynağında bahsedilen Miraç hadisesi kaynaklarda şöyle ifade ediliyor:

Bir gece Resûlullah, Kâbe'de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü.

SON DAKİKA