Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi

Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili bu yıl Şubat ayı başına denk geliyor. İslam aleminin namaz, oruç, dua ve okuma ile geçireceği bu özel günde eller semaya açılacak. Hz. Muhammed'in göğe yükselmesine yönelik anlatılarda Mescid-i Aksa oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu gece yapılacak dualarda bu detay da gözlerden kaçmayacak. Peki; Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?