Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:54
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Diyanet İşleri takvimi ile Miraç Kandili tarihi
Sözlükle 'yukarı çıkma vasıtası, merdiven' anlamlarına gelen 'Mirac' kelimesi yılın ikinci kandil gecesine adını veriyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesiyle anılan Miraç Kandili için geri sayım başladı. İslam alemi için adeta bayram niteliğinde geçirilen bu özel günlerde ibadetlerini eda edecek Müslümanlar, takvim için Diyanet İşleri Başkanlığına yöneldi. Bu noktada '2024 Miraç Kandili ne zaman, yarın kandil mi' soruları takibe alındı.