MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi’râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç kelimesi sözlük anlamının dışında terimsel olarak göğe yükselme hadisesini karşılıyor olsa da aslında "isrâ ve mi'rac" şeklinde iki safhayı karşılamaktadır. Miraç Kandili de bu hadiseden hareketle ortaya çıkmaktadır.

Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan göğe yükseliş şeklinde gerçekleştiği rivayet edilen hadise ile bu gece İslam alemi için oldukça önemli bir noktaya gelmiş ve ibadetle dolu geçirilmeye başlamıştır.