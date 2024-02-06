Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:43
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi'râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri
Hz. Peygamber'in göğe çıkma ve Allah katında bulunma hadisesiyle birlikte anılan Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor. 'Yukarı çıkmaya yarayan vasıta, merdiven' gibi anlamlara gelen 'mi'râc' kelimesi adeta Müslümanların sevaba ulaşması yolunda bir köprü kuruyor. İbadetlerini bu anlam özelinde gerçekleştirmek isteyenler Miraç Kandili'nin anlamı, önemi, faziletleri için dini kaynaklara yöneldi. İşte, 'Miraç Kandili nedir, ne demek, bu gece ne oldu' sorularının yanıtları...