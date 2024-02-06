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Haberler Fotohaber MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi'râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:43

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi'râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri

Hz. Peygamber'in göğe çıkma ve Allah katında bulunma hadisesiyle birlikte anılan Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor. 'Yukarı çıkmaya yarayan vasıta, merdiven' gibi anlamlara gelen 'mi'râc' kelimesi adeta Müslümanların sevaba ulaşması yolunda bir köprü kuruyor. İbadetlerini bu anlam özelinde gerçekleştirmek isteyenler Miraç Kandili'nin anlamı, önemi, faziletleri için dini kaynaklara yöneldi. İşte, 'Miraç Kandili nedir, ne demek, bu gece ne oldu' sorularının yanıtları...

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi’râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

Miraç Kandili'nde ne oldu, bu gece neler yapılır noktasında İslami kaynaklara yönelen Müslümanlar, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ ile karşılaşıyor. Semaya yükselme tasavvuru birçok dini eserde yer almış ve günümüze kadar taşınmıştır. Bu gece, Miraç gecesinin anlamı, önemi ve faziletleri idrak edilerek kıbleye dönülecek. Peki, Miraç Kandili nedir, Miraç ne demek?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi’râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ KANDİLİ BU GECE İDRAK EDİLİYOR!

Yılın ikinci kandili olan Miraç Gecesi 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor. İslam alemi ibadetle dolu geçireceği bu özel günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseliş hadisesine odaklanmış durumda.

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MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi’râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ NE DEMEK?

"Yukarı çıkmak ve yükselmek" anlamlarında kullanılan urûc kelimesinden türeyen mi'râc "yukarı çıkma vasıtası ve merdiven" anlamlarına geliyor.

Terim olarak Hz. Muhammed'in göğe çıkış hadisesini karşılayan kelime Kur'an-ı Kerim'de yer almamakla birlikte çoğulu olan kelime "meâric" Allah (C.C.) için el-meâric şeklinde kullanılmıştır.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi’râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç kelimesi sözlük anlamının dışında terimsel olarak göğe yükselme hadisesini karşılıyor olsa da aslında "isrâ ve mi'rac" şeklinde iki safhayı karşılamaktadır. Miraç Kandili de bu hadiseden hareketle ortaya çıkmaktadır.

Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan göğe yükseliş şeklinde gerçekleştiği rivayet edilen hadise ile bu gece İslam alemi için oldukça önemli bir noktaya gelmiş ve ibadetle dolu geçirilmeye başlamıştır.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, mi’râc ne demek, bu gecede ne olmuştur? Miraç Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Hadis kaynakları ve birçok dini kitapta geçen miraç hadisesi şöyle cereyan ediyor:

Bir gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Kâbe'nin bir bölümünde uykuda veya uyku ile uyanıklık arasında bulunurken Cebrail geldi. Resûlullah'ın göğsünü açtı zemzemle yıkadı ve içine iman ve hikmet doldurarak kapattı.

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