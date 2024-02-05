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Haberler Fotohaber Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:44

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

Müslümanlar kandil günlerini dua ederek, nafile namazı kılarak ve oruç tutarak geçirir. Miraç Kandili orucu için hazırlık yapan pek çok kişi Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabını öğrenmek istiyor. Bu yıl pek çok kişi Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğumu vesilesiyle bu geceyi ibadetle geçirecek. Peki; Miraç Kandili orucu hangi gün başlar ve kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

6 Şubat Salı günü idrak edilecek Miraç Kandili'nde özellikle oruç konusu araştırılıyor. Kandil günlerini oruçlu geçirmek Ramazan orucundan sonraki en hayırlı işlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bugünde dua kapıları sonuna kadar açık olacak. Peki; Miraç Kandili orucu hangi gün başlar ve kaç gün tutulur, farz mı? İşte konunun detayları.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, bu yıl 7 Şubat Salı günü idrak edilecek.

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Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.

Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.

İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

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