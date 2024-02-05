Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.

İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.