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Haberler Fotohaber Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:10

Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz oldu. 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemi tamamlandı. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla sonuçları bekleniyor. Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihler belli oldu. Peki, MOGAN Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi? MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Toplamda 262 milyon 635 bin bin lotun dağıtılacağı Mogan Enerji halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLANDI!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi. Mogan Enerji talep toplama tarihleri sonuçlandı.

Yayınlanan takvime göre, Mogan Enerji halka arzında, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mogan Enerji halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle açıklanacak. Buna göre, Mogan Enerji halka sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Mogan Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarih belli olduğunda ekleyeceğiz.

Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

Halka arzda katılımcı sayısına göre tahmini lot sayıları ve bedelleri ise şu şekilde:

2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL)

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