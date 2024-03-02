Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Toplamda 262 milyon 635 bin bin lotun dağıtılacağı Mogan Enerji halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...