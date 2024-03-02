Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
16:10
Mogan Enerji halka arz sonuçları || Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek, sonuçları açıklandı mı?
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz oldu. 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan şirket 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyatla satışa sunuldu ve talep toplama işlemi tamamlandı. Şimdi yatırımcılar tarafından merakla sonuçları bekleniyor. Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihler belli oldu. Peki, MOGAN Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi? MOGAN borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar