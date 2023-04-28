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Haberler Fotohaber MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 20:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 20:29

MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kamuda istihdamda birçok bakanlık ve başkanlık işçi/personel alımına 2023 yılının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı için "MSB personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramakta. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, MSB personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte detaylar

MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı şartları ve kontenjanları hakkında açıklamalar bekliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu noktada başvuru yapmak isteyen, 2023 MSB personel alımı başvuru ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramakta. Toplamda 30 bin 62 kişi istihdam edilecek. İşte MSB personel alımı 2023 hakkında detaylar

MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

30 BİN 62 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimize eklenecektir.

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MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

BAKAN AKAR'DAN MSB PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

2023 yılında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacaklarını belirten Bakan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

""Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor.

MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.

Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

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