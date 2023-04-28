MSB PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru şartları, kontenjan ve branş dağılımı nasıl?

Milli Savunma Bakanlığı MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı hakkında araştırmalar devam ediyor. Kamuda istihdamda birçok bakanlık ve başkanlık işçi/personel alımına 2023 yılının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı için "MSB personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır?" sorusu yanıt aramakta. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, MSB personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte detaylar