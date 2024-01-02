2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

Ölçme ve Değerlendirme Merkezince (ÖSYM) paylaşılan takvimle bu senenin sınav, başvuru, sonuç ve yerleştirme takvimi yayınlanmıştı. 2024 yılına girilmesiyle gözler MSÜ sınavı başvurularına yöneldi. YKS'den daha erken bir tarihte gerçekleştirilen sınava az bir süre kala üniversiteye hazırlanan adaylar tarafından araştırmalar sürüyor. MSÜ sınavına girecek birçok kişi araştırmalara girişti. MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?