Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:50

2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

2024 yılına girilmesiyle birlikte MSÜ 2024 başvuruları ne zaman şeklindeki sorgulamalar başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili detaylar belli olmuştur. MSÜ başvuruları başlıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrenciler, MSÜ sınavına başvurularını yapmak için MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak? araştırması yapıyorlar. İşte MSÜ sınavı başvurularına dair tüm ayrıntılar…

2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

Ölçme ve Değerlendirme Merkezince (ÖSYM) paylaşılan takvimle bu senenin sınav, başvuru, sonuç ve yerleştirme takvimi yayınlanmıştı. 2024 yılına girilmesiyle gözler MSÜ sınavı başvurularına yöneldi. YKS'den daha erken bir tarihte gerçekleştirilen sınava az bir süre kala üniversiteye hazırlanan adaylar tarafından araştırmalar sürüyor. MSÜ sınavına girecek birçok kişi araştırmalara girişti. MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

2024 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin diğer sınavlarında olduğu gibi bu sınavında da iki tür başvuru alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru alınacak.

2024 MSÜ başvuruları 3 OCAK -30 OCAK tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.


Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MSÜ sınav başvuru ücreti ise şuan belli değil. ÖSYM tarafından yarın başvurular başlatılınca belli olacak.

2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

SON DAKİKA