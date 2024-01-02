Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:50
2024 MSÜ BAŞVURULARI başlıyor! MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?
2024 yılına girilmesiyle birlikte MSÜ 2024 başvuruları ne zaman şeklindeki sorgulamalar başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili detaylar belli olmuştur. MSÜ başvuruları başlıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek öğrenciler, MSÜ sınavına başvurularını yapmak için MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, nereden yapılacak? araştırması yapıyorlar. İşte MSÜ sınavı başvurularına dair tüm ayrıntılar…