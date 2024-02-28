Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:50
MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?
MSÜ sınavına kısa bir süre kaldı. Sınava girecek adaylar sınav tarihi ve sınav giriş yerlerini araştırmaya devam ediyor. Mart ayında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Sınava girecek binlerce aday giriş belgesi ekranının başında yerlerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgesinde adayların söz konusu oturuma gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Peki, MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi 2024