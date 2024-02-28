MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.