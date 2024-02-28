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Haberler Fotohaber MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:50

MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

MSÜ sınavına kısa bir süre kaldı. Sınava girecek adaylar sınav tarihi ve sınav giriş yerlerini araştırmaya devam ediyor. Mart ayında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Sınava girecek binlerce aday giriş belgesi ekranının başında yerlerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgesinde adayların söz konusu oturuma gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Peki, MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi 2024

MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

MSÜ sınav giriş belgeleri sınava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak günü tamamlandı. Bu yılki sınava girecek adaylar MSÜ 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav yeri öğrenme ekranını ziyaret ediyor. Sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Peki MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

MSÜ 2024 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

MSÜ SINAVI KAÇ SORU?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

MSÜ sınav giriş belgesi 2024 belli oldu: TIKLA-İNDİR! ÖSYM MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden bakılır?

SINAV 3 MART'TA YAPILACAK

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 165 dakika olacak.

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