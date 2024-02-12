Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
13:44
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM aday işlemleri ekranından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak günü son erdi. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı ve şartları sağlayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınıyor olacak. Bu yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan sınava başvurularını gerçekleştirilen öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladılar. Adaylar MSÜ sınav giriş belgesi, sınav giriş yerleri için sorgulamalarına başladılar. MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?