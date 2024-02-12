MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci temini için ÖSYM tarafından başvurular alındı ve gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine çevrildi. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak olan belgeler için araştırmalar devam ediyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı