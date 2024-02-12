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Haberler Fotohaber MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 13:44

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM aday işlemleri ekranından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak günü son erdi. ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı ve şartları sağlayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınıyor olacak. Bu yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan sınava başvurularını gerçekleştirilen öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladılar. Adaylar MSÜ sınav giriş belgesi, sınav giriş yerleri için sorgulamalarına başladılar. MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi öğrenci temini için ÖSYM tarafından başvurular alındı ve gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerine çevrildi. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak olan belgeler için araştırmalar devam ediyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) bu sene 3 Mart tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'de başlayacak ve 165 dakika sürecek.Sınavda 120 soru sorulacak.

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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

MSÜ için giriş belgesi sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM MSÜ TAKVİMİ

Sınav başvuru tarihleri 03.01.2024 – 30.01.2024

Sınav geç başvuru tarihleri 07.02.2024

Sınav tarihi 03.03.2024

Sınav sonuç tarihi 28.03.2024

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: MSÜ sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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