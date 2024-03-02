MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 2024 sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar ve yakınları, MSÜ sınav süresi ve saatine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bu yılki sınav 736 bin 894 adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM ilk olarak sınav soruları ve cevaplarını erişime açacak. Peki, MSÜ saat kaça dakika sürüyor, kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ kaç dakika? İşte detaylar.