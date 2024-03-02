Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:43
MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav için heyecan doruktayken sınav toplamda 81 ilde 108 merkezde gerçekleştirilecek. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek. MSÜ sınav saati ve süresi sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte 2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav süresi ile ilgili tüm detaylar.