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Haberler Fotohaber MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi
Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:43

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav için heyecan doruktayken sınav toplamda 81 ilde 108 merkezde gerçekleştirilecek. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek. MSÜ sınav saati ve süresi sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte 2024 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav süresi ile ilgili tüm detaylar.

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 2024 sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar ve yakınları, MSÜ sınav süresi ve saatine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bu yılki sınav 736 bin 894 adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM ilk olarak sınav soruları ve cevaplarını erişime açacak. Peki, MSÜ saat kaça dakika sürüyor, kaçta başlıyor ve bitiyor? MSÜ kaç dakika? İşte detaylar.

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavı 3 Mart Pazar günü yapılacak.

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MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

2024 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 3 Mart Pazar günü saat 10:15'de başlayacak ve 13:00'te sonlanacak. Sınav 165 dakika sürecek.

MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor? MSÜ kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte sınav süresi

2024 MSÜ'YE KAÇ BİN ADAY BAŞVURDU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavına 736 bin 894 adayın başvurduğunu açıkladı.

"Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak" dedi.

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