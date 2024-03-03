MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 3 Mart Pazar günü düzenlenen MSÜ sınavının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıklar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bu noktada MSÜ sınavı sonrası öğrenciler ais.osym.gov.tr sitesini yoğun olarak ziyaret etmeye başladı. Peki, MSÜ cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…