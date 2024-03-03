Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
13:08
MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. 10.15'te başlayan MSÜ sınavı, saat 13.00'te sona erdi. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısıyla 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.