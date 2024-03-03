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Haberler Fotohaber MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:08

MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. 10.15'te başlayan MSÜ sınavı, saat 13.00'te sona erdi. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısıyla 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.

MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 3 Mart Pazar günü düzenlenen MSÜ sınavının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıklar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bu noktada MSÜ sınavı sonrası öğrenciler ais.osym.gov.tr sitesini yoğun olarak ziyaret etmeye başladı. Peki, MSÜ cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart 2024 tarihinde tamamlandı.

Saat10:15'te başlayan MSÜ sınavı, 13:00'te sona erdi. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Test; tek kitapçık halinde adaylara verildi ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretlediler.

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MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının aynı gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MSÜ SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) 28 Mart 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

MSÜ SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısı ile 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

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