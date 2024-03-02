MSÜ Soruları ve Cevapları 2024: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

3 Mart günü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı için oturumun bitmesiyle gözler MSÜ soruları ve cevaplarına çevrilecek. Toplamda 165 dakika süren Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylara, beş seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulandı. Geçtiğimiz yıl sınavın 13.00'da tamamlanmasının ardından kısa süre içinde sorular ve cevaplar erişime açılmıştı. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2024