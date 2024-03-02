Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:55
MSÜ Soruları ve Cevapları 2024: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bünyesinde harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan MSÜ sınavı için öğrencilerin heyecanı bekleyişi son buluyor. MSÜ soruları ve cevap anahtarı ile ilgili gelişmeler yakınan takip ediliyor. Adaylar sonuçlar açıklanana kadar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplayabilecek. Öğrenciler birkaç gün içerisinde her sınavda olduğu gibi ÖSYM AİS temel soru kitapçığı içerisindeki soruların yüzde 10'una erişebilecek. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?