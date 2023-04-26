MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:15

2 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan'da açıklanacak. Gözler ise tercihlere ışık tutacak olan MSÜ taban puanları 2023 listesine çevrilmiş durumda. Yaklaşık 600 bin kişinin katılım sağladığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını kontrol ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alınacak. Peki; MSÜ taban ve tavan puanları kaç, kontenjan durumu nasıl? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kadın/erkek kontenjan listesi...