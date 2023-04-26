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Haberler Fotohaber MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:15

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

2 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan'da açıklanacak. Gözler ise tercihlere ışık tutacak olan MSÜ taban puanları 2023 listesine çevrilmiş durumda. Yaklaşık 600 bin kişinin katılım sağladığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını kontrol ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alınacak. Peki; MSÜ taban ve tavan puanları kaç, kontenjan durumu nasıl? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kadın/erkek kontenjan listesi...

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

MSÜ taban puanları sorgulama işlemleri hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan'da açıklanacak. Akabinde ise tercih işlemleri başlayacak. Öğrenciler, sonuçlar öncesi yerleştirme için listeleri araştırmaya koyuldu. Bu noktada MSÜ taban ve tavan puanları kadın ve erkek tablosu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından açıklanan Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu puanları öğrenciler için yol gösterici olacak. İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay 2023 MSÜ puanları tablosu ve kadın/erkek kontenjan bilgisi…

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 27 Nisan 2023 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kaç, kadın/erkek tablosu yayınlandı mı?

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

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