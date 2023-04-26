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Haberler Fotohaber MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama
Giriş Tarihi: 26.04.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 21:55

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

Kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 sıralaması Kara, Hava, Deniz Harp Okulu için araştırılıyor. 27 Nisan'da açıklanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına az bir süre kala gözler MSÜ taban puanları hesaplama ekranında. 600 bin kişiye yakın kişinin katıldığı sınav sonucunda Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştirilecek. MSÜ kontenjan 2023 ve sıralamalar, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/Erkek MSÜ taban puanları 2023

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Sınav takvimine göre MSÜ sonuçları yarın açıklanacak ve tercihler bir süre sonra başlaması bekleniyor. MSÜ taban puanları 2023 hesaplama ekranı üzerinden öğrenciler Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'ndan birine girebilmeye çalışacak.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 27 Nisan 2023 Perşembe günü açıklanacak.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

MSÜ TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

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