Giriş Tarihi: 26.04.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 21:55

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 SIRALAMA: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 hesaplama

Kadın – erkek MSÜ taban puanları 2023 sıralaması Kara, Hava, Deniz Harp Okulu için araştırılıyor. 27 Nisan'da açıklanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarına az bir süre kala gözler MSÜ taban puanları hesaplama ekranında. 600 bin kişiye yakın kişinin katıldığı sınav sonucunda Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştirilecek. MSÜ kontenjan 2023 ve sıralamalar, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Kadın/Erkek MSÜ taban puanları 2023