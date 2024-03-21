MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

MSÜ taban puanları sorgulama işlemleri hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi ise sırada tercih işlemleri var. Öğrenciler, yerleştirme için listeleri araştırmaya koyuldu. Bu noktada MSÜ taban puanları 2024 kadın ve erkek tablosu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından açıklanan Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu puanları öğrenciler için yol gösterici olacak. İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay 2024 MSÜ taban puanları tablosu ve kadın/erkek kontenjan bilgisi…