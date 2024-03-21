Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:45
MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları
3 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları son dakika bugün açıklandı. Akabinde ise tercihlere ışık tutacak olan MSÜ taban puanları 2024 listesi araştırmaları hız kazandı. 700 bini aşkın kişinin katılım sağladığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını kontrol etmeye başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alınacak. Peki; MSÜ taban puanları kaç, kontenjan durumu nasıl? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kadın/erkek kontenjan listesi...