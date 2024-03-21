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Haberler Fotohaber MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:45

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

3 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları son dakika bugün açıklandı. Akabinde ise tercihlere ışık tutacak olan MSÜ taban puanları 2024 listesi araştırmaları hız kazandı. 700 bini aşkın kişinin katılım sağladığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını kontrol etmeye başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alınacak. Peki; MSÜ taban puanları kaç, kontenjan durumu nasıl? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları kadın/erkek kontenjan listesi...

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

MSÜ taban puanları sorgulama işlemleri hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi ise sırada tercih işlemleri var. Öğrenciler, yerleştirme için listeleri araştırmaya koyuldu. Bu noktada MSÜ taban puanları 2024 kadın ve erkek tablosu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından açıklanan Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu puanları öğrenciler için yol gösterici olacak. İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay 2024 MSÜ taban puanları tablosu ve kadın/erkek kontenjan bilgisi…

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

SON DAKİKA: MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2024 MSÜ sonuçları açıklandı.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

MSÜ TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 27 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 3 Mayıs'ta alınmaya başlanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2024 MSÜ tercihlerinin 27 Mart'ta başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili net bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kadın/erkek kontenjanları

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2023) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2023 MSÜ taban puanları;

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