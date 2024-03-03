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Haberler Fotohaber MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 15:31

MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü düzenlendi. 700 bini aşkın adayın katılım sağladığı sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçlar ise 28 Mart'ta erişime açılacak. Sonuçlardan sonraki adım ise tercih işlemleri olacak. Bu noktada "MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu yüz binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. İşte, ÖSYM takvimi ile 2024 MSÜ tercih tarihleri hakkında bilgiler…

MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) bugün gerçekleşti. Geçen yıl 610 bin 419 kişinin katılım sağladığı sınava bu yıl başvuran sayısı daha da arttı. Öğrenciler, sınavın ardından alınacak sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Şimdi adayların gündemde "MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak" sorusu var. Peki, 2024 MSÜ tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve bitecek, MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte detaylar.

MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2024-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''

2024-MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

MSÜ SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) 28 Mart 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar 28 Mart'ta açıklanacak. Dolayısıyla MSÜ tercihlerinin Nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları 2024 henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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