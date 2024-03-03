MSÜ tercih tarihleri 2024: ÖSYM takvimi ile MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024 MSÜ) bugün gerçekleşti. Geçen yıl 610 bin 419 kişinin katılım sağladığı sınava bu yıl başvuran sayısı daha da arttı. Öğrenciler, sınavın ardından alınacak sonuçlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Şimdi adayların gündemde "MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak" sorusu var. Peki, 2024 MSÜ tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve bitecek, MSÜ tercih nasıl yapılır? İşte detaylar.