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Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:51

MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart Pazar bugün düzenleniyor. MSÜ'ye katılan kişi sayısı istedikleri okula girebilme durumlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediyor. Geçtiğimiz yılın sayısı üzerinde 126 bin 425 adayın daha başvuru yaptığı sınavda kontenjan araştırmaları başladı. 2024 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki, ÖSYM ile MSÜ'ye kaç kişi girdi, kaç kişi alınacak? İşte, detaylar…

MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

MSÜ kaç kişi alıyor 2024 yılı kontenjanları ile birlikte araştırılmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde 81 il, 108 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 600 bini aşkın kişinin katılım gösterdiği sınava bu yıl başvuran sayısı daha da arttı. Hal böyleyken taban puanları ile birlikte MSÜ'ye kaç kişi girdi sorusu adayların gündemindeki yerini aldı. Sınava giren aday sayısı ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, MSÜ sınavına kaç kişi katıldı? İşte, tüm merak edilenler…

MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024*-MSÜ) başvuru sayısını açıkladı.

Ersoy'un açıklamasına göre, 81 il ve 108 sınav merkezinde düzenlenecek olan 2024 MSÜ'ye 736 bin 894 aday başvuruda bulundu.

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MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ersoy, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek."

MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

2024 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Başvuruda bulunan adayların kaçının MSÜ sınavına girdiği ise sınavın sona ermesinin ardından belli olacak.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

BU YIL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nin bu yıl kaç öğrenci alacağı henüz belli olmadı. Tercih dönemi sırasında konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.

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