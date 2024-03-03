MSÜ’ye kaç kişi girdi 2024? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
09:51
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) 3 Mart Pazar bugün düzenleniyor. MSÜ'ye katılan kişi sayısı istedikleri okula girebilme durumlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediyor. Geçtiğimiz yılın sayısı üzerinde 126 bin 425 adayın daha başvuru yaptığı sınavda kontenjan araştırmaları başladı. 2024 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki, ÖSYM ile MSÜ'ye kaç kişi girdi, kaç kişi alınacak? İşte, detaylar…