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Haberler Fotohaber MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:47

MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Okullarda 2024 yılı için müfredat değişikliği çalışmaları başladı. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği şu günlerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yeni müfredat değişikliğinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Bakan Tekin tarafından ilk etapta 1-5 ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacağı açıklanan müfredat değişikliğe dair yeni açıklamalar geldi. Bakan Tekin, yeni müfredat hakkında tarih verdi. Peki, Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte o tarihler ve detaylar

MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Yeni müfredat için son durum takip edilirken MEB'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeninin gündemde yer alan konuda yeni gelişmeler oluyor. Müfredatın ne zaman hayata geçirileceği merak edilirken MEB duyurdu. İşte MEB yeni müfredat değişikliği hakkında ayrıntılar

MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9. sınıflarda önümüzdeki eğitim öğretim yılı uygulamaya başlıyoruz.

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MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?

Bakan Tekin konuşmasında yeni müfredatın ilk uygulamaya gireceği sene bazı sınıf düzeylerini kapsayacağını belirtti:

"1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

MATEMATİK DERSİNDEN BAZI KONULAR ÇIKARILDI MI?

Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor.

Bizim önemsediğimiz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredatı ortaya koyacak."

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