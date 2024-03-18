Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:47
MÜFREDAT DEĞİŞECEK! MEB ilan etti: Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak?
Okullarda 2024 yılı için müfredat değişikliği çalışmaları başladı. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği şu günlerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yeni müfredat değişikliğinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Bakan Tekin tarafından ilk etapta 1-5 ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacağı açıklanan müfredat değişikliğe dair yeni açıklamalar geldi. Bakan Tekin, yeni müfredat hakkında tarih verdi. Peki, Okullarda yeni müfredat değişikliği ne zaman başlayacak, nasıl olacak? İşte o tarihler ve detaylar