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Haberler Fotohaber Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:45

Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren birtakım açıklamalarda bulundu. "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üzerinde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız." diyen Bakan Tekin ayrıca, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve derslerin sadeleştirileceğini belirtti. Yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenci müfredat değişikliği ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak? İşte, yanıtı…

Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

İlkokul, orta okul ve lise kademelerinde müfredat değişikliğine gidiliyor. Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni derslerin eklenip mevcut derslerin çıkarılabileceğini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki, Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak? İşte, yanıtı….

Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.

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Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız." diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

KAPSAMLI MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Aralık ayında müfredatta yapılacak değişikliği kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Bakan Tekin, "Uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Müfredat sadeleşecek ve derslerin tamamında olacak. Kapsamlı bir çalışma hazırladık" dedi.

Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

YENİ DERSLER EKLENECEK Mİ?

Bakan Tekin, yeni derslerin eklenip mevcut derslerin çıkarılabileceğini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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