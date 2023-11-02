Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:45

Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak, hangi dersler eklenecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren birtakım açıklamalarda bulundu. "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üzerinde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız." diyen Bakan Tekin ayrıca, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve derslerin sadeleştirileceğini belirtti. Yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenci müfredat değişikliği ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, Müfredat değişikliği nedir, ne zaman yapılacak? MEB müfredat değişikliği ile hangi konular kalkacak? İşte, yanıtı…