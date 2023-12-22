MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taraflar canlı yayında karşı karşıya. ''Karısı yüzünden ağabeyim çok sıkıntı çekti''

Mustafa Hakkulu'nun kaybındaki şüphe noktaları... Kardeşler canlı yayına geldi. Seher, ağabeyinin bu olanları duymasından korktuğunu, yengesinin sevgilisi olduğunu bildiğini ağabeyinin yaşadığından emin olmadığını söyledi. Bengül, taraflarla yüzleşirken 'söylenenlerin hepsi yalan' dedi.