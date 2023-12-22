MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
09:47
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir çok şüpheli olay çözüme kaavuşturuluyor. Her hafta için saat 10.00'da ATV ekranlarına gelen gündüz kuşağının lider programı haftanın son bölümüyle bu haftayı kapatıyor. Mustafa Hakkulu'nun kaybı dosyası dün gündemde büyük bir tuttu. Bugün de birbirinden farklı olayları aydınlatacak ve seyircileri ekrana kilityecek program Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle. 22 Aralık Cuma 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı