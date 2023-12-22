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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 09:47

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir çok şüpheli olay çözüme kaavuşturuluyor. Her hafta için saat 10.00'da ATV ekranlarına gelen gündüz kuşağının lider programı haftanın son bölümüyle bu haftayı kapatıyor. Mustafa Hakkulu'nun kaybı dosyası dün gündemde büyük bir tuttu. Bugün de birbirinden farklı olayları aydınlatacak ve seyircileri ekrana kilityecek program Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle. 22 Aralık Cuma 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Müge Anlı bugünlü bölüm canlı izle araştırması yapılıyor. Dün yaşanılan yeni gelişmelerle gündemde yer alan Mustafa Hakkulu'nun şüpheli kaybına dair yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

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MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taraflar canlı yayında karşı karşıya. ''Karısı yüzünden ağabeyim çok sıkıntı çekti''

Mustafa Hakkulu'nun kaybındaki şüphe noktaları... Kardeşler canlı yayına geldi. Seher, ağabeyinin bu olanları duymasından korktuğunu, yengesinin sevgilisi olduğunu bildiğini ağabeyinin yaşadığından emin olmadığını söyledi. Bengül, taraflarla yüzleşirken 'söylenenlerin hepsi yalan' dedi.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE: 22 Aralık Cuma | ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Ayrıldığı eşinin devrettiği dükkanını geri mi istedi? ''Elinde Mustafa'nın alacak defteri vardı''

Ali Ocak, 14 Aralık Perşembe günü Bengül Güvenç kardeşleriyle dükkana geldiğini, cebinden defter çıkardığı söyledi. Ali Ocak 'ilk önce bana Mustafa'yı sorduktan sonra dükkanı kime devrettiğini ve geri alacağını söylediğini' söyledi.

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