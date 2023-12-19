MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Birbirinden farklı esrarengiz olayları çözüme kavuşturan ATV'nin sevilen programı haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Dünkü bölümde Hülya Çalışkan olayındaki gizemleri aydınlatılmaya çalışırken aynı zamanda Sıdıka Çelik olayındaki yeni gelişmelerde ele alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı