MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

15 yıl sonra anne ve oğlu birbirlerini ilk kez görüyor. Hülya Çalışkan zorla mı tutuluyor?

Gökhan, 15 yıl sonra annesi Hülya Çalışkan ile canlı yayında yüzleşiyor. Hülya Çalışkan, sevgilisiyle mutlu olduğunu zorla tutulmadığını söyledi. 35 yıl önce âşık olduklarını aileleri aşiret olduğu için başkalarıyla evlendirildiklerini bir daha ayrılmayacaklarını söyledi. Oğlu ile görüşeceğini söyleyen kadın yayına gelmeyi kabul etmedi.