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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle
Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:26

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Birbirinden farklı esrarengiz olayları çözüme kavuşturan ATV'nin sevilen programı haftanın ikinci gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Dünkü bölümde Hülya Çalışkan olayındaki gizemleri aydınlatılmaya çalışırken aynı zamanda Sıdıka Çelik olayındaki yeni gelişmelerde ele alındı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

Müge Anlı canlı izle araştırılıyor. Şüpheli bir şekilde ölen Sıdıka Çelik olayında yeni gelişmeler oluyor. Müge Anlı gizemli olayları çözmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı canlı izle ekranı

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MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

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MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sevgi İzi sayesinde bulunan kardeşi için hastanedeydi. Filiz Esen'in endişesi Müge Anlı'da dindi

Filiz Esen 12 Aralık'ta İstanbul Küçükçekmece'de kaybolan 53 yaşındaki yüzde doksan zihinsel engelli kardeşini aramak için gelmişti. Müjdeli haberi kısa sürede Müge Anlı'dan alan abla, kardeşinin epilepsi krizi geçirdiği ve hastanede olduğunu öğrendi. Hastaneye koşan ailesi sağlık durumunu öğrendikten sonra Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İLZE 19 ARALIK 2023| ATV canlı yayın Müge Anlı canlı izle

15 yıl sonra anne ve oğlu birbirlerini ilk kez görüyor. Hülya Çalışkan zorla mı tutuluyor?

Gökhan, 15 yıl sonra annesi Hülya Çalışkan ile canlı yayında yüzleşiyor. Hülya Çalışkan, sevgilisiyle mutlu olduğunu zorla tutulmadığını söyledi. 35 yıl önce âşık olduklarını aileleri aşiret olduğu için başkalarıyla evlendirildiklerini bir daha ayrılmayacaklarını söyledi. Oğlu ile görüşeceğini söyleyen kadın yayına gelmeyi kabul etmedi.

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