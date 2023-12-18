Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:19

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Birbirinden farklı olayların çözüme kavuşturulduğu gündüz kuşağının lider programı 18 Aralık Pazartesi haftanın ilk günü hafta sonu arasından sonra kaldığı yerden devam etmek üzere dönüyor. Cuma günkü bölümde birçok kayıp kişiye ulaşan Müge Anlı, aynı zamanda Sıdık Çelik davasındaki sır perdelerini aralamaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça izle ekranı