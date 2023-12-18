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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:19

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırmaları yapılıyor. Birbirinden farklı olayların çözüme kavuşturulduğu gündüz kuşağının lider programı 18 Aralık Pazartesi haftanın ilk günü hafta sonu arasından sonra kaldığı yerden devam etmek üzere dönüyor. Cuma günkü bölümde birçok kayıp kişiye ulaşan Müge Anlı, aynı zamanda Sıdık Çelik davasındaki sır perdelerini aralamaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça izle ekranı

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

Müge Anlı canlı izle araştırılıyor. Şüpheli bir şekilde ölen Sıdıka Çelik olayında yeni gelişmeler oluyor. Müge Anlı kayıpları bulmaya, aydınlatılalamış olayları çözmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça izle ekranı

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

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MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İstanbul Küçükçekmece'deki evinden kaybolmuştu. Kaybının beşinci gününde 'Sevgi İzi' sayesinde bulundu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Halkalı polis merkezinden gelen habere göre kayıp olan kişinin hastanede olduğunu söylendi. Epilepsi krizi geçirdiği gerekçesiyle yoğun bakımda tedavisi başlayan kişinin ablası hastaneye gitmek üzere yayından Müge Anlı'ya teşekkür ederek ayrıldı.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 18 ARALIK 2023 pazartesi Müge Anlı canlı izle ekranı

Ailesi hayatından endişe ediyordu, Kaybının 14. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

Güldane Taşhan yayına video gönderdi. Videoda kendi isteğiyle gittiğini bir yerde bulaşıkcı olarak çalıştığını aileden kimseyle görüşmek istemediğini söyledi. Görüntülü olarak yayına bağlanıp ağabeyiyle yüzleşen genç kadın 'kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' diyerek dönmeyi kabul etmedi.

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