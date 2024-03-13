Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:48

MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

Ekranların yıllardır ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı başında yerler alındı. Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyenleri ile buluşan Anlı, her yeni programda oldukça zor konulara odaklanıyor. Geçtiğimiz bölümde programa konuk olan ve kayıp sevgilisini arayan Mehmet Akkaya, kandırıldığını kprogramda öğrenmişti. Olayla ilgili gelişmeler ve yeni konular 13 Mart Çarşamba Müge Anlı canlı izle ATV ekranıyla takip ediliyor. İşte, ATV canlı yayın izle!

MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

Müge Anlı canlı izle 13 Mart Çarşamba günü takip edilmeye başladı. ATV canlı yayın ile takip edilen program bugün de gündemdeki yerini aldı. Cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıpların bulunduğu program gündüz kuşağında izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı:

MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında... İşte 13 Mart Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı ve evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Mehmet Akkaya'nın, kayboldu diyerek aradığı sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı.

Sokakta tanıştığı 23 yaş küçük sevgilisinin evlilik hazırlığı yaptıkları sırada kaybolduğu iddiası ile stüdyoya gelen Mehmet Akkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

Bir yıldır birlikte yaşadığı Seda Duman'ın 21 Şubat günü hastaneye gideceğim diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Mehmet Akkaya, sevgilisinin hayatından endişeli olduğunu söyledi.

Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Resmi nikah için gün aldıklarını söyleyen Mehmet, Seda'nın kıyafetleri ve sevgililer gününde aldığı çiçek ile sırra kadem bastığını söyledi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

Hayatından endişe ettiği sevgilisinden 20 gündür haber alamayan Mehmet, terk edildiğini düşünerek duygusal anlar yaşadı.

Gözünün yaşı dinmeyen Mehmet Akkaya, sevgilisini etinden, sütünden, yumurtasından eksik etmediğini söyledi.

Kaybolan Seda Duman hakkında canlı yayında şok gelişmeler yaşandı. Seda olduğu düşünülen iki fotoğraf paylaşıldı.

Mehmet Akkaya, bankamatik sırasında beklediği ve dün pazarda çekilen görüntülerdeki ismin Seda olduğunu doğruladı. İzleyicilerin parkta ve bankamatik önünde gördükleri Seda'nın hayatta olduğu ortaya çıktı. Ancak olaylar bununla sınırlı değildi.

SON DAKİKA