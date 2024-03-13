MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV EKRANI || 13 Mart 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:48
Ekranların yıllardır ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı başında yerler alındı. Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyenleri ile buluşan Anlı, her yeni programda oldukça zor konulara odaklanıyor. Geçtiğimiz bölümde programa konuk olan ve kayıp sevgilisini arayan Mehmet Akkaya, kandırıldığını kprogramda öğrenmişti. Olayla ilgili gelişmeler ve yeni konular 13 Mart Çarşamba Müge Anlı canlı izle ATV ekranıyla takip ediliyor. İşte, ATV canlı yayın izle!