MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Şaban Ataş'ın kaybolduğu gün görüştüğü arkadaşı canlı yayında. Ayrılmaz ikilinin arasına ihanet mi girdi?

Burhanettin Bey, Şaban'ın parası ve zaafı olduğu kadınlar ile bir maceraya atılmış olabileceğini anlattı. Müge Anlı, yakın arkadaşı olduğu söylediği Şaban'ın pis işlerini neden canlı yayında döktüğünü sordu. Burhanettin Bey bildiği her şeyi anlattığını, bunların telefon kayıtlarında da çıkacağını söyledi.

Katil zanlısı eş bir kez daha hakim karşısındaydı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında suçun sabit olduğunu belirtti.