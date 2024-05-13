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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:10

MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Cuma günü yayımlanan bölümde canlı yayında Şaban Ataş'ın kaybolduğu gün görüştüğü arkadaşı yayına bağlandı. Burhanettin ve Şaban arasında tartışma yaşandı. Tayfur Kılıç cenazeyi attığı yeri gösterirken Nursan Şahin'in kaybındaki soru işaretleri de devam etti. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 13 Mayıs Pazartesi ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle araştırması devam ediyor. Nuran Şahin'in esrarengiz kaybı hala araştırılırken Şaban Ataş'ın kaybında da yeni ip uçları bulunuyor. Müge Anlı son bölüm izle, 13 Mayıs 2024 Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle ekranı

MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI
https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Şüphe oklarının yöneldiği en yakın arkadaşı konuştu. 'Arkadaşımın çift kişiliği vardı.'

Şüphe oklarının yöneldiği arkadaş Burhanettin Öztürk, Müge Anlı ekibine konuştu. Evli ve üç çocuk babası Burhanettin Öztürk, Şaban ve eşine karşı bir yanlışının olmadığını, Şaban ile iki sıkı dost olduklarını, Emine ile bazı dedikodular çıktığını, Şaban'a da bunların dedikodu olduğunu söylediğini anlattı.

MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Şaban Ataş'ın kaybolduğu gün görüştüğü arkadaşı canlı yayında. Ayrılmaz ikilinin arasına ihanet mi girdi?

Burhanettin Bey, Şaban'ın parası ve zaafı olduğu kadınlar ile bir maceraya atılmış olabileceğini anlattı. Müge Anlı, yakın arkadaşı olduğu söylediği Şaban'ın pis işlerini neden canlı yayında döktüğünü sordu. Burhanettin Bey bildiği her şeyi anlattığını, bunların telefon kayıtlarında da çıkacağını söyledi.

Katil zanlısı eş bir kez daha hakim karşısındaydı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında suçun sabit olduğunu belirtti.

MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

Tayfur Kılıç, cenazeyi attığı uçurumu gösterdi. Ekipler uçurumda arama yapmış ama Bedriye'nin cesedi bulunamamıştı. Aile cesedinin bulunması için yeniden başvuru yaptı fakat cenazeye rastlanılmadı. Cenaze bulunamayınca Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip karısını öldürmediğini söyledi. Fakat cumhuriyet savcısı mütalaasında suçun sabit olduğunu belirtti.

Nuran Şahin'in kaybındaki soru işaretleri. 82 yaşındaki adama ait tarlalar eşinin üzerine nasıl geçti?

Ömer Bey, Nuran ve kocası tarafından dolandırılmadığını, babasının 6 tarlasını Mustafa'nın üzerine verdiğini anlattı. Ömer Bey Mustafa'nın gelip para istemeden tarlaları devrettiğini söyledi.

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