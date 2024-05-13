Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
10:10
MÜGE ANLI TIKLA CANLI İZLE | 13 Mayıs “Şaban Ataş’ın kaybında yeni ipuçları” Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı
ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Cuma günü yayımlanan bölümde canlı yayında Şaban Ataş'ın kaybolduğu gün görüştüğü arkadaşı yayına bağlandı. Burhanettin ve Şaban arasında tartışma yaşandı. Tayfur Kılıç cenazeyi attığı yeri gösterirken Nursan Şahin'in kaybındaki soru işaretleri de devam etti. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 13 Mayıs Pazartesi ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle