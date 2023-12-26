MÜGE ANLI CANLI İZLE: 26 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
09:29
ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor.Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı dünkü bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Dün yayımlanan bölümde canlı yayında cinayet itirafı geldi. Mustafa Tanrıkulu olayındaki yeni gelişmeler neler olacak? 26 Aralık 2023 Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça