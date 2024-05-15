MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
10:41
ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Salı günü yayımlanan bölümde Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut katıldığı programda cinayeti itiraf etti. Yayında cesede ulaşıldı. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 15 Mayıs Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı bölüm izle