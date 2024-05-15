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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:41

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Salı günü yayımlanan bölümde Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut katıldığı programda cinayeti itiraf etti. Yayında cesede ulaşıldı. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 15 Mayıs Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı bölüm izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle araştırması devam ediyor. Şaban Ataş'ın olayı çözüme kavuşturulmaya çalışırken son dakika itirafıyla Sağlık'ın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı yeni bölüm izle, 15 Mayıs 2024 Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

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MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ
Şaban Ataş'ın öldürüldüğü açığa çıktı. Eşi her şeyi Müge Anlı'ya anlattı.

Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emine Hanım, kocası Şaban Ataş'ı Burhanettin'in öldürdüğünü itiraf etti. Emine Hanım kocasının çok küfürler ettiğini, Burhanettin'in de Mert'in beysbol sopa ile Şaban'a vurup öldürdüğünü, oğlu Mert'e durumu haber verdiğini, cenazeyi depoda sakladıklarını anlattı.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Şaban Ataş'ın eşi cinayet gününü anlattı. İtirafın ardından sevgilisi ile karşı karşıya.

Burhanettin Bey ise her şeyi inkar etmeye devam etti. Emine Hanım Burhanettin'in beysbol sopasıyla Şaban'a vurduğunu, sonra da çamaşır ipiyle onu boğmaya çalıştığını tekrar etti.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Emine Hanım annesinin o gün yanında olmadığını buna rağmen ona yalancı şahitlik yaptırdığını belirtti. Burhanettin Bey öyle bir şey olmadığını, kahvaltıdan sonra evden çıkıp gittiğini, akşamda dağ evine halı götürmeye gittiklerini, Emine'nin anlattıklarını yaşamadıklarını söyledi.

Önce eşi sonra oğlu cinayeti itiraf etti. ''Babamın cenazesini evden Burhanettin ile çıkardık.''

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