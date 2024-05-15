MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ataş’ın olayında aileye gözaltı” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Şaban Ataş'ın öldürüldüğü açığa çıktı. Eşi her şeyi Müge Anlı'ya anlattı.

Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emine Hanım, kocası Şaban Ataş'ı Burhanettin'in öldürdüğünü itiraf etti. Emine Hanım kocasının çok küfürler ettiğini, Burhanettin'in de Mert'in beysbol sopa ile Şaban'a vurup öldürdüğünü, oğlu Mert'e durumu haber verdiğini, cenazeyi depoda sakladıklarını anlattı.