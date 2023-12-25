MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğullarıyla ilgili kocasını cinayetle suçluyor. Aile bireylerinin hedefindeki baba canlı yayında...

Karaman'da şüpheli şekilde kaybolan oğlunu aramak için yayına gelen anne ve iki kız kardeş babalarını suçluyor. İddiaların odağındaki baba Mehmet Bey, Polis memuru Şakir isimli kişiden oğlunun Japonya'da olduğunu öğrendiğini, oğluna bir şey yapmadığını anlattı.