Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:22
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
09:22
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı
ATV ekranlarının gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ilk gününde kaldığı yerden devam ediyor. Her gün farklı bir aydınlatılmamış olayı aydınlatan Müge Anlı 25 Aralık Pazartesi günü de ekranlarda sevdikleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Cuma günü kayıp Mevlüt Ozan Atlar vakasında yeni gelişmeler ortaya çıkmıştı. Yayına bağlananların ifadeleri Mevlüt'ün babasının ifadesindeki şüpheleri ortaya çıkardı. Yine aynı bölümde Mustafa Hakkıkulu'nun kaybıyla ilgili yeni tanıklara ulaşıldı. 25 Aralık Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle