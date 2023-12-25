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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:22

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

ATV ekranlarının gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ilk gününde kaldığı yerden devam ediyor. Her gün farklı bir aydınlatılmamış olayı aydınlatan Müge Anlı 25 Aralık Pazartesi günü de ekranlarda sevdikleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Cuma günü kayıp Mevlüt Ozan Atlar vakasında yeni gelişmeler ortaya çıkmıştı. Yayına bağlananların ifadeleri Mevlüt'ün babasının ifadesindeki şüpheleri ortaya çıkardı. Yine aynı bölümde Mustafa Hakkıkulu'nun kaybıyla ilgili yeni tanıklara ulaşıldı. 25 Aralık Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

Müge Anlı bugünkü bölüm canlı izle araştırması yapılıyor. Cuma yaşanılan yeni gelişmelerle gündemde yer alan Mustafa Hakkulu'nun şüpheli kaybına dair yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz bölüme damga vuran Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybında neler yaşanacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle, Müge Anlı ile Tatlı Sert tekparça izle ekranı

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğullarıyla ilgili kocasını cinayetle suçluyor. Aile bireylerinin hedefindeki baba canlı yayında...

Karaman'da şüpheli şekilde kaybolan oğlunu aramak için yayına gelen anne ve iki kız kardeş babalarını suçluyor. İddiaların odağındaki baba Mehmet Bey, Polis memuru Şakir isimli kişiden oğlunun Japonya'da olduğunu öğrendiğini, oğluna bir şey yapmadığını anlattı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Aralık 2023 canlı izle ekranı

Mevlüt Ozan Atlar'ın arkadaşı konuştu. ''Kaybolduktan sonra babası hiç aramadı''

Ayşe Atlar'ın oğlu Mevlüt Atlar'ın öldürdüğünden şüphe ettiği babası Mehmet Atlar hiçbir aile üyesine şiddet uygulamadığını öne sürdü. Kayıp Mevlüt'ün arkadaşı konuştu. Babasının şiddet uygulandığını, elinden parasını aldığını söyledi. Mehmet Atlar'ın yalan söylediğini iddia eden kadın Japonya'da olduğunu düşünmediğini de belirtti.

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