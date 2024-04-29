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Haberler Fotohaber Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:07

Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

Müge Anlı Kaan Çam olayı gündemde en çok konuşulan konular arasında zirveye yerleşti. Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan bir aile, kayıp oğulları Kaan Çam'ın bulunması için yardım talebinde bulunmuştu. 15 yaşındaki genci bulmak için harekete geçen programın sunucusu Müge Anlı, kamuoyunu şaşırtacak yeni detayları açıkladı. Kaan'ın daha büyük gözükmek için saçından bıyık yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah detayı ise izleyicileri şoke etti. Peki, Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam kimdir? İşte detaylar….

Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta bir aile, 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Acılı aile, Müslüm Gürses hayranı olan Kaan'ın saçlarının önünden kesip bıyık yaptığını da söyledi. 15 yaşındaki gencin İstanbul'da semt semt gezerken birçok esnafa Farah Zeynep Abdullah'ın kız arkadaşı olduğunu ve ona acil ulaşması gerektiğini söylediği öğrenildi. Peki, 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam kimdir, bulundu mu? İşte Müge Anlı Kaan Çam olayı ile ilgili son gelişmeler.

Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

MÜGE ANLI KAAN ÇAM OLAYI NEDİR, BULUNDU MU?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Kaan Çam'ın kayboluşu, sıra dışı sebeplerle gündeme oturdu.

Tayfun ve Gamze çifti, 21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi Altıparmak Mahallesinden kaybolan oğulları Kaan'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Arabesk müzik tutkunu olduğu bilinen Kaan'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği ve burada kaybolduğu belirtildi. Kaan'ın Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyleyen aile, saçlarının önünden kesip bıyık yaptığını da söyledi.

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Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

8 gündür kayıp olan Kaan'a ulaşmak için Müge Anlı imkanlarını seferber etti. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın sevgilisini aramak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

İstanbul'da semt semt gezerken birçok esnafa Farah Zeynep Abdullah'ın kız arkadaşı olduğunu ve ona acil ulaşması gerektiğini söylediği belirtildi.

Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

Stüdyoda herkesi şaşırtan bir telefon görüşmesi yaşandı. Bu görüşmede, bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan'ı Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti.

Tanıklar, Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu söyledi. Tanıkların Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu sormaları üzerine Kaan, elinde resmi olmadığını belirtti ve internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.

Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

Bu durum karşısında görgü tanıkları, Kaan'ın aklının yerinde olmadığını düşünerek oradan ayrıldılar.

Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde dolaşarak dolaşan gence henüz ulaşılamadı. Müge Anlı ve ekibi, Kaan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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