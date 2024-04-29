Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
14:07
Müge Anlı Kaan Çam olayı gündemde en çok konuşulan konular arasında zirveye yerleşti. Geçen hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan bir aile, kayıp oğulları Kaan Çam'ın bulunması için yardım talebinde bulunmuştu. 15 yaşındaki genci bulmak için harekete geçen programın sunucusu Müge Anlı, kamuoyunu şaşırtacak yeni detayları açıkladı. Kaan'ın daha büyük gözükmek için saçından bıyık yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah detayı ise izleyicileri şoke etti. Peki, Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam kimdir? İşte detaylar….