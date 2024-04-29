Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Farah Zeynep Abdullah detayı...

Stüdyoda herkesi şaşırtan bir telefon görüşmesi yaşandı. Bu görüşmede, bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan'ı Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti.

Tanıklar, Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu söyledi. Tanıkların Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu sormaları üzerine Kaan, elinde resmi olmadığını belirtti ve internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.