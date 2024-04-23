Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

Eski kocasının çantasına yasaklı madde koymadığını ileri süren Tuğçe Akpençe, Umut Yetik'in madde kullandığını iddia etti.

Müge Anlı, "Umut Bey dünyanın en kötü kocası bile olsa sizin olayınız kötü koca olayı değil, çok daha ötesi" dedi.

Tuğçe Akpençe'nin ekibi aramadan önce "Mustafa benim kocam" dediğini belirten Müge Anlı, "Umut Bey'in yaptığı evladına kara leke kalacaksa sizin yaptığınız da küçük kız çocuğunuza leke olacak" dedi.

Müge Anlı baba ile annenin yüzleşmesi sırasında, babanın "8 yaşındaki kız çocuğunun sizi öyle birlikte görmesi iyi bir şey mi?" diye sorması üzerine annenin cevabına çok sinirlendi.

Üvey annenin söylediklerine sinirlenen Müge Anlı, "Ne biçim bir saçmalıktır bu? Siz nasıl abuk subuk konuşuyorsunuz? Anne ile babanın arasına çocuk yatar. Babası çocuğuna sarılıp uyur. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır terbiyesiz kadın! Utanmıyor musun sen?" dedi.

Üvey oğlu ile kaçan Tuğçe Akpençe, "Aynı yatakta yatarken bizi görmesine izin vermem. Sen bizim aramıza yatırıyordun çocuğu" deyince stüdyodaki herkes şoke oldu.