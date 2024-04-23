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Haberler Fotohaber Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!
Giriş Tarihi: 23.04.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 17:06

Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, son bölümlerde gündeme gelen vaka ile dikkat çekiyor. Pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı, üstü örtülen olayların gün yüzüne çıkarıldığı programda Müge Anlı ve ekibi Umut Yetik'in iddiaları üzerine harekete geçti. Yetik, 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe'nin ilk evliliğinden olan 19 yaşındaki oğluyla kaçtığını iddia etmişti. Üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe son bölümde canlı yayına bağlandı ve ilişkiyi kabul etti. Peki, Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler?

Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

8 yaşındaki kızını da yanına alıp üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. Eşinin ve oğlunun ihanetini gün yüzüne çıkaran Umut Yetik, kızının velayetini istediğini belirtirken Akpençe canlı yayına bağlanarak gerçekleri itiraf etti. Üvey annesiyle kaçan 19 yaşındaki Mustafa'nın sözleri ise izleyicileri şok etti. Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? İşte yanıtı.

Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

MÜGE ANLI ÜVEY ANNE OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyanları şok eden bir olay yaşandı. Programa başvuruda bulunan Umut Yetik, ikinci evliliğini yaptığında 9 yaşında olan oğlunun, şuanda 19 yaşına geldiğini ve 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe ile kaçtığını söyledi. Olayların muhatabı olan ikili canlı yayına bağlanarak bu durumu doğruladı.

Acılı baba Umut Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu söyledi. Ve olayların öncesinde eşi ve oğlunun ona kurdukları tuzağı anlattı;

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Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" dedi.

Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

UMUT YETİK'İ HAPSE ATTIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR!

Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten Yetik, "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz çıkarsam bunu yapan kişinin kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı üvey anne olayı nedir, son gelişmeler neler? 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe canlı yayına bağlandı!

Eski kocasının çantasına yasaklı madde koymadığını ileri süren Tuğçe Akpençe, Umut Yetik'in madde kullandığını iddia etti.

Müge Anlı, "Umut Bey dünyanın en kötü kocası bile olsa sizin olayınız kötü koca olayı değil, çok daha ötesi" dedi.

Tuğçe Akpençe'nin ekibi aramadan önce "Mustafa benim kocam" dediğini belirten Müge Anlı, "Umut Bey'in yaptığı evladına kara leke kalacaksa sizin yaptığınız da küçük kız çocuğunuza leke olacak" dedi.

Müge Anlı baba ile annenin yüzleşmesi sırasında, babanın "8 yaşındaki kız çocuğunun sizi öyle birlikte görmesi iyi bir şey mi?" diye sorması üzerine annenin cevabına çok sinirlendi.

Üvey annenin söylediklerine sinirlenen Müge Anlı, "Ne biçim bir saçmalıktır bu? Siz nasıl abuk subuk konuşuyorsunuz? Anne ile babanın arasına çocuk yatar. Babası çocuğuna sarılıp uyur. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır terbiyesiz kadın! Utanmıyor musun sen?" dedi.

Üvey oğlu ile kaçan Tuğçe Akpençe, "Aynı yatakta yatarken bizi görmesine izin vermem. Sen bizim aramıza yatırıyordun çocuğu" deyince stüdyodaki herkes şoke oldu.

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