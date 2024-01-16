Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
10:47
Müge Anlı'da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. Şüpheli şekilde kaybolan, Mehmet Ali Özdemir günlerdir ailesi ve yakınları tarafından aranıyordu. Boş bir alanda bulunan aracında yer alan intihar notu üzerine, Özdemir'in intihar edip etmediği merak ediliyordu. Olay bugün çözüme kavuştu! Peki, Mehmet Ali Özdemir'e ne oldu, nasıl bulundu?