Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Ali Özdemir günler önce Hatay'da kayıplara karıştı. Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'e ne oldu, öldürüldü mü? Günlerdir programda yer alan eşi ve ailesinden birçok isim konu hakkında konuşmuş, intihar etmeyeceğinin altını çizmişlerdi. Peki, Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti? İşte, detaylar!