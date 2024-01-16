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Haberler Fotohaber Müge Anlı'da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:47

Müge Anlı'da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. Şüpheli şekilde kaybolan, Mehmet Ali Özdemir günlerdir ailesi ve yakınları tarafından aranıyordu. Boş bir alanda bulunan aracında yer alan intihar notu üzerine, Özdemir'in intihar edip etmediği merak ediliyordu. Olay bugün çözüme kavuştu! Peki, Mehmet Ali Özdemir'e ne oldu, nasıl bulundu?

Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Ali Özdemir günler önce Hatay'da kayıplara karıştı. Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Mehmet Ali Özdemir'e ne oldu, öldürüldü mü? Günlerdir programda yer alan eşi ve ailesinden birçok isim konu hakkında konuşmuş, intihar etmeyeceğinin altını çizmişlerdi. Peki, Mehmet Ali Özdemir cinayete mi kurban gitti? İşte, detaylar!

Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

MEHMET ALİ ÖZDEMİR OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

Günlerdir Müge Anlı programında aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı araştırılmaya devam ediliyordu ve olay hakkında son gelişmeleri 16 Ocak 2024 tarihli yayında Müge Anlı açıkladı.

3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir, kaybının 21. gününde arabasının bulunduğu arazinin ilerisinde yer alan çalılıkların arkasında ölü olarak bulundu.

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Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

Arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlanması günler sonra cinayet şüphelerini arttırmıştı.

Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

Kardeşiyle kavgalı olan Mehmet Ali Özdemir'in aynı zamanda eşi Meryem Hanım'a da şiddet ve psikoljik baskı uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı’da aranan Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme: Müge Anlı açıkladı!

Kıskançlık yüzünden sık sık sorun yaşayan çiftin evliliğinde büyük sırlar olduğu öne sürülmüştü. Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" sözlerini kullandı.

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