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Haberler Fotohaber Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…
Giriş Tarihi: 19.07.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 12:10

Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

Müslüman alemi için çok önemli bir yere sahip olan Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü idrak edilirken muharrem ayı orucu hakkında araştırmalar hız kazandı. İbadet için hazırlanan vatandaşlar bu özel ayda mağfiretlerini en iyi şekilde yapabilmek için Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur sorusuna yanıt arıyor. Muharrem Ayı orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir Diyanet açıklamaları ile yanıt buldu. Peki, Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, yanıtı…

Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

19 Temmuz Çarşamba günü itibariyle Muharrem Ayı'nın ilk günü idrak ediliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip bu özel ayda tespih ve zikirler çekiliyor, dualar ediliyor, Allah'tan bağışlanma isteniyor. Muharremü'l-harâm olan bu ayda mağfiret kapıları açılıyor, Hicri Yılbaşı başlıyor. Bu ayda ibadetlerini en iyi şekilde yapmak isteyen vatandaşlar Muharrem Ayı orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir sorularına yanıt arıyor. Peki, Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, yanıtı…

Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126). Öte yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 veya 15 gün oruç tutmaktadır. Ancak önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına yalnızca 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.

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Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak ediliyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Hicri takvime göre, 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

MUHARREM ORUCU SAAT KAÇTA BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlar ve gün batımında tamamlanır.

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Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

MUHARREM'İN ONUNCU GÜNÜ YAŞANAN OLAYLAR

Hicri takvimin birinci ayı olan ve hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak bilinir. Bu günde 10 peygambere 10 ikram ve ihsan verilmiştir:

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

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