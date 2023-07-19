Muharrem Ayı Orucu: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, Diyanet açıklamaları…

Müslüman alemi için çok önemli bir yere sahip olan Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü idrak edilirken muharrem ayı orucu hakkında araştırmalar hız kazandı. İbadet için hazırlanan vatandaşlar bu özel ayda mağfiretlerini en iyi şekilde yapabilmek için Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur sorusuna yanıt arıyor. Muharrem Ayı orucu nasıl tutulur, nasıl niyet edilir Diyanet açıklamaları ile yanıt buldu. Peki, Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor, birinci günü oruç tutulur mu? İşte, yanıtı…