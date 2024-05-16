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Haberler Fotohaber Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Giriş Tarihi: 16.05.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 06:23

Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yer aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Görev süresinin dolmasıyla birlikte yapılan seçimde en çok oy olan 5 isim Başkan Erdoğan'a sunuldu. O isim Şentürk oldu. Peki; Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve kariyeri...

Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün biyografisi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'un hayatı Resmi Gazete kararı ardından gündemdeki yerini aldı. Kamuoyu ile paylaşılan kararın ardından Şentürk'ün biyografisi araştırılıyor. Peki; Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün biyografisi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUHSİN ŞENTÜRK OLDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının belirlenmesi için 13 Mayıs'ya sandığa gidilmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en çok oy alan 5 isim arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.

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Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün biyografisi

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün biyografisi

Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ün biyografisi

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

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