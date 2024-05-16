Giriş Tarihi: 16.05.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
06:23
Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi görevlerde bulundu? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar Resmi Gazete'de yer aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Görev süresinin dolmasıyla birlikte yapılan seçimde en çok oy olan 5 isim Başkan Erdoğan'a sunuldu. O isim Şentürk oldu. Peki; Muhsin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ve kariyeri...