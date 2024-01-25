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Haberler Fotohaber Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 14:10

Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor. Yerel seçim tarihi yaklaşıyor. Geri sayım sürerken siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı. Bu kapsamda AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla İstanbul projelerini açıkladı. İstanbul'u karmaşadan kurtaracak projelerinin olduğunu vurgulayan Kurum'un tek tek açıkladığı projeler merak konusu oldu. Peki; AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri neler? İşte, madde madde Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri…

Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri son dakika açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için hazırladığı projelerini sıraladı. Kurum'un açıkladığı vaatler arasında en dikkat çekeni Metrobüs'ün Silivri'ye kadar uzatılması, ilk kez evleneceklere 50.000 TL beyaz eşya yardımı, üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği oldu. Peki; AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri neler? İşte Murat Kurum'un ardı ardına sıraladığı projeler ile ilgili tüm detaylar.

Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

AK PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM SEÇİM VAATLERİ VE PROJELERİ NELER?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yeni belediye başkanlarının ve muhtarlarının seçileceği Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü yapılacak.

Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalarına başlayan AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul'un sorunlarına çözüm için hazırladığı projelerini açıkladı.

Seçimi kazanması durumunda Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla açıkladığı İstanbul projelerini tek tek hayata geçirecek.

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Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

MURAT KURUM İSTANBUL SEÇİM VAATLERİ VE PROJELERİ

Haksız yere işten çıkarılan emekçiler geri alınacak.

KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE

İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.

İLKOKUL ÇOCUKLARINA BESLENME DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK DESTEĞİ

Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak.

Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

DEPREM ODAKLI ŞEHİRCİLİK DÖNÜŞÜMÜ

5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

YARISI BİZDEN

Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI

100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek. Evler 18 ayda teslim edilecek.

Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak.

Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 250 BİN KONUT

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

'Sosyalİstanbul' konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.

Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

650 BİN KONUTUN TAMAMI YATAY MİMARİ

650 bin konutun tamamı zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde; yatay mimariyle tasarlanacak. Geniş sosyal donatılarıyla, sürdürülebilir, dirençli, keyifle ve konforla, yeşil içinde yaşanabilir kentsel dönüşüm sağlanacak.

39 İLÇEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ

İstanbulluların dönüşüm kapsamında her türlü sorusunu hızla cevaplamak için; 39 ilçenin tamamına 'Yaşanabilirİstanbul Dönüşüm Ofisleri' kurulacak. Bu ofisler aracılığıyla özellikle kadınlar ve gençler için yeni istihdam alanları oluşturulacak.

AFETLERE DİRENÇLİ İSTANBUL

Afet yönetimi süreçlerinin tümü, İstanbul'un her sokağının, her binasının görülebildiği "İstanbul Dijital İkizi" ile entegre edilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak;

• Bu yönetim merkezi afet halinde; vatandaşların barınabileceği ve tahliye edileceği ana üs olacak.

• Bu merkezde tam donanımlı bir hastane kompleksi yer alacak.

• Her türlü yardım ve tıbbi malzemenin lojistiği için hava, kara ve deniz yollarına bağlantısı olacak.

• Buraya modern sosyal donatı alanları da kurulacak. Bu sosyal donatı alanları normal zamanlarda İstanbulluların sevdikleriyle dinlendiği, eğlendiği, nefes aldığı bir mekan olacak.

Afet zamanlarında yüzbinlerce vatandaşımızı ağırlayacak geçici yaşam alanı olarak hizmet verecek.

AFET DURUMUNDA KULLANILACAK 6 YENİ LOJİSTİK MERKEZİ

Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1'den 7'ye çıkarılacak. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Alibeyköy, Yenikapı ve Maltepe'de 6 yeni lojistik destek merkezi yapılacak.

Afet durumunda; İstanbul'un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı kesintisiz olarak buradan sağlanacak.

9 NOKTADA YENİ AFET MÜDAHALE MERKEZİ

Afet durumları için 9 noktada itfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına sahip 9 adet Afet Müdahale Merkezi kurulacak.

39 ilçenin 964 mahallesinde uygun yeşil alanlara alt ve üst yapıları hazır sadece afet anında değil her zaman kullanılabilecek yaşam alanları kurulacak.

• Bu merkezler normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak en başta kadınlara ve gençlere hizmet verecek.

• Afet anında hemen dönüştürülecek ve mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle milyonlarca İstanbulluya kucak açacak.

50 YENİ İTFAİYE İSTASYONU, 204 YENİ İTFAİYE ARACI

Afet müdahale kapasitesi 50 yeni itfaiye istasyonuyla, 204 yeni itfaiye aracıyla, yangın söndürme helikopteriyle, yangın söndürme ve ambulans görevi yapacak deniz itfaiye araçlarıyla güçlendirilecek.

AFET FARKINDALIK AKADEMİSİ

Afet eğitim merkezi açarak gönüllü afet timlerinin sayısı artırılacak. Timlerin ekipmanları sürekli olarak yenilenecek.

2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ

İstanbul'un mevcut 2 acil durum hastanesine ek olarak biri Arnavutköy'de diğeri Pendik'te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi yapılacak.

8 HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZİ

Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda hasta yakınlarının faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezi kurulacak.

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