Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

650 BİN KONUTUN TAMAMI YATAY MİMARİ
650 bin konutun tamamı zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde; yatay mimariyle tasarlanacak. Geniş sosyal donatılarıyla, sürdürülebilir, dirençli, keyifle ve konforla, yeşil içinde yaşanabilir kentsel dönüşüm sağlanacak.
39 İLÇEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ
İstanbulluların dönüşüm kapsamında her türlü sorusunu hızla cevaplamak için; 39 ilçenin tamamına 'Yaşanabilirİstanbul Dönüşüm Ofisleri' kurulacak. Bu ofisler aracılığıyla özellikle kadınlar ve gençler için yeni istihdam alanları oluşturulacak.
AFETLERE DİRENÇLİ İSTANBUL
Afet yönetimi süreçlerinin tümü, İstanbul'un her sokağının, her binasının görülebildiği "İstanbul Dijital İkizi" ile entegre edilecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak;
• Bu yönetim merkezi afet halinde; vatandaşların barınabileceği ve tahliye edileceği ana üs olacak.
• Bu merkezde tam donanımlı bir hastane kompleksi yer alacak.
• Her türlü yardım ve tıbbi malzemenin lojistiği için hava, kara ve deniz yollarına bağlantısı olacak.
• Buraya modern sosyal donatı alanları da kurulacak. Bu sosyal donatı alanları normal zamanlarda İstanbulluların sevdikleriyle dinlendiği, eğlendiği, nefes aldığı bir mekan olacak.
Afet zamanlarında yüzbinlerce vatandaşımızı ağırlayacak geçici yaşam alanı olarak hizmet verecek.
AFET DURUMUNDA KULLANILACAK 6 YENİ LOJİSTİK MERKEZİ
Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1'den 7'ye çıkarılacak. Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Alibeyköy, Yenikapı ve Maltepe'de 6 yeni lojistik destek merkezi yapılacak.
Afet durumunda; İstanbul'un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı kesintisiz olarak buradan sağlanacak.
9 NOKTADA YENİ AFET MÜDAHALE MERKEZİ
Afet durumları için 9 noktada itfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına sahip 9 adet Afet Müdahale Merkezi kurulacak.
39 ilçenin 964 mahallesinde uygun yeşil alanlara alt ve üst yapıları hazır sadece afet anında değil her zaman kullanılabilecek yaşam alanları kurulacak.
• Bu merkezler normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak en başta kadınlara ve gençlere hizmet verecek.
• Afet anında hemen dönüştürülecek ve mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle milyonlarca İstanbulluya kucak açacak.
50 YENİ İTFAİYE İSTASYONU, 204 YENİ İTFAİYE ARACI
Afet müdahale kapasitesi 50 yeni itfaiye istasyonuyla, 204 yeni itfaiye aracıyla, yangın söndürme helikopteriyle, yangın söndürme ve ambulans görevi yapacak deniz itfaiye araçlarıyla güçlendirilecek.
AFET FARKINDALIK AKADEMİSİ
Afet eğitim merkezi açarak gönüllü afet timlerinin sayısı artırılacak. Timlerin ekipmanları sürekli olarak yenilenecek.
2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ
İstanbul'un mevcut 2 acil durum hastanesine ek olarak biri Arnavutköy'de diğeri Pendik'te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi yapılacak.
8 HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZİ
Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda hasta yakınlarının faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezi kurulacak.