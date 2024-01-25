Murat Kurum İstanbul seçim vaatleri ve projeleri: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projeleri belli oldu!

DEPREM ODAKLI ŞEHİRCİLİK DÖNÜŞÜMÜ

5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

YARISI BİZDEN

Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 700 BİN LİRA HİBE – 700 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. Vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI

100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek. Evler 18 ayda teslim edilecek.

Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak.

Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 250 BİN KONUT

650 bin yeni yuvanın 250 bini; vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL 100 BİN SOSYAL KONUT

Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.

'Sosyalİstanbul' konutlarından 39 ilçe faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. Evi, kentsel dönüşüme girenler başta olmak üzere ihtiyaç duyan vatandaşlara çok uygun bedellerle kiralanacak.