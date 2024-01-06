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Haberler Fotohaber Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 06.01.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 23:40

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri

Murat Kurum hayatı ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğan Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlık görevi boyunca birçok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla dikkat çekti. Peki, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte biyografisi…

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? Murat Kurum’un hayatı ve siyasi kariyeri

1976 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Kurum, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Peki, Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un hayatı ve siyasi kariyeri

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? Murat Kurum’un hayatı ve siyasi kariyeri

MURAT KURUM KİMDİR?

7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğludur. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı memur Mehmet Kurum'dur.

Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

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Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? Murat Kurum’un hayatı ve siyasi kariyeri

EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? Murat Kurum’un hayatı ve siyasi kariyeri

Üniversitede baba mesleğinden devam ederek mühendis olmak isteyen Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi.

Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı.

Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

Murat Kurum kimdir, kaç, yaşında, nereli? Murat Kurum’un hayatı ve siyasi kariyeri

MESLEKİ KARİYERİ

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı.

Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

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