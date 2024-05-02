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Haberler Fotohaber Nagihan ifşa etti! Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ''Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım''
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:59

Nagihan ifşa etti! Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ''Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım''

Survivor All Star 2024 zorlu parkurlar kadar yarışmacıların özel hayatları ile de dikkat çekiyor. Bir agresif bir sempatik tavırları ile dikkat çeken Yunus Emre'nin Aleyna ile olan yakınlığı bir süredir dikkatlerden kaçmıyordu. Sezonun başından bu yana ailelerin 'uzak dur' uyarılarına maruz kalan ve sıkça eleştirilen Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığı hakkında hiç bilinmeyenleri Nagihan ifşa etti. Meğer…

Nagihan ifşa etti! Survivor’da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ’’Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım’’

Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakın arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Ailelerin uzak dur çağrıları sorası ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor gibi gözükürken durumun hiç de ekranlara yansıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Nagihan Karadere her şeyi itiraf etti. Evliliği sorun yaşamasın diye….

Nagihan ifşa etti! Survivor’da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ’’Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım’’

Bu yıl kavga, tartışma ve skandalların bitmek bilmediği Survivor All Star'a bu sefer de Nagihan Karadere'nin Yunus Emre ile Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili iddiası damgasını vurdu.

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Nagihan ifşa etti! Survivor’da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ’’Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım’’

Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakın arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu.

Nagihan ifşa etti! Survivor’da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ’’Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım’’

Survivor All Star 2024 yarışmasında Yasin elenirken fragmanda yer alan Acil Durum Konseyi'nde yaşananlar ise gündeme bomba gibi düştü.

Nagihan ifşa etti! Survivor’da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ’’Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım’’

Dikkat çeken anların merkezinde ise yine aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddia edilen hatta aileleri tarafından da birbirlerinden uzak durmaları konusunda sıkça uyarılan Yunus Emre ile Aleyna Kalaycıoğlu vardı.

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