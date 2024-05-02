Nagihan ifşa etti! Survivor’da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ’’Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım’’

Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakın arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Ailelerin uzak dur çağrıları sorası ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor gibi gözükürken durumun hiç de ekranlara yansıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Nagihan Karadere her şeyi itiraf etti. Evliliği sorun yaşamasın diye….