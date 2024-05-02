Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:59
Nagihan ifşa etti! Survivor'da Yunus Emre ve Aleyna arasında neler oldu? ''Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım''
Survivor All Star 2024 zorlu parkurlar kadar yarışmacıların özel hayatları ile de dikkat çekiyor. Bir agresif bir sempatik tavırları ile dikkat çeken Yunus Emre'nin Aleyna ile olan yakınlığı bir süredir dikkatlerden kaçmıyordu. Sezonun başından bu yana ailelerin 'uzak dur' uyarılarına maruz kalan ve sıkça eleştirilen Aleyna ve Yunus Emre arkadaşlığı hakkında hiç bilinmeyenleri Nagihan ifşa etti. Meğer…