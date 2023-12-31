Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:30
Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi
Bu akşam Güldür Güldür Yılbaşı özel bölümüne konuk olacak Nazan Öncel kimdir araştırmaları başladı. Usta şarkıcı Nazan Öncel hakkında veli mi, nereli, kaç yaşında sorgulamaları yapılıyor. Uzun yıllardır şarkıcılık kariyerine devam eden Öncel'in, kariyer yolculuğu ve özel hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. 80'ler ve 90'lar şarkılarına yön veren Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli?