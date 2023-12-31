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Haberler Fotohaber Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:30

Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi

Bu akşam Güldür Güldür Yılbaşı özel bölümüne konuk olacak Nazan Öncel kimdir araştırmaları başladı. Usta şarkıcı Nazan Öncel hakkında veli mi, nereli, kaç yaşında sorgulamaları yapılıyor. Uzun yıllardır şarkıcılık kariyerine devam eden Öncel'in, kariyer yolculuğu ve özel hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. 80'ler ve 90'lar şarkılarına yön veren Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi

Uzun süredir ekranlara çıkmayan Nazan Öncel 19 yıl sonra bir yılbaşı programında yer alacak. Şarkıcıyı ekranlarda görenler onun hakkında araştırmalara başladı. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, projeleri ve biyografisi

Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 yılında İzmir, Karşıyaka'da öğretmen bir anne ve memur bir babanın çocuğudur.

19 yaşındayken İzmir Radyosunun düzenlediği yarışmada birincilik kazanmış ve müzik kariyeri de başlamıştır.

Kariyeri boyunca pek çok albüm çıkartmış ve beste yapmıştır. Özellikle Bir Hadise Var isimli albümüyle büyük çıkış yakalamıştır.

1996 yılında çıkarttığı Sokak Kızı albümü çok sevilmiş ve Nazan Öncel'e sokak kızı lakabı verilmiştir.

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Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi

Henüz 18 yaşındayken evlenen Nazan Öncel'in zor bir çocukluk geçirdiği bilinmektedir.

Nazan Öncel 6 Şubat 1956 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Bugün 66 yaşında olan ünlü şarkıcı 1973 yılında Salih Öncel'le evlenmiş 1985 yılındaysa boşanmıştır. Daha sonra bir evlilik daha yapan isim 2017'de bir boşanma daha yaşamıştır.

Üniversite eğitimini iletişim sanatları üzerine almış ve Newport Üniversitesinden 57 yaşındayken mezun olmuştur.

Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi

Nazan Öncel'in albümleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Yağmur Duası (1982)
  • Bir Hadise Var (1991)
  • Ben Böyle Aşk Görmedim (1994)
  • Göç (1995)
  • Sokak Kızı (1996)
Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi
  • Demir Leblebi (1999)
  • Yan Yana Fotoğraf Çektirelim (2003)
  • 7'n Bitirdin (2006)
  • Hatırına Sustum (2008)
  • Hayvan (2011)
  • Bazı Şeyler (2014)
  • Durum Şarkıları (2018)
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