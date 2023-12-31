Nazan Öncel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazan Öncel şarkıları, albümleri ve biyografisi

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956 yılında İzmir, Karşıyaka'da öğretmen bir anne ve memur bir babanın çocuğudur.

19 yaşındayken İzmir Radyosunun düzenlediği yarışmada birincilik kazanmış ve müzik kariyeri de başlamıştır.

Kariyeri boyunca pek çok albüm çıkartmış ve beste yapmıştır. Özellikle Bir Hadise Var isimli albümüyle büyük çıkış yakalamıştır.

1996 yılında çıkarttığı Sokak Kızı albümü çok sevilmiş ve Nazan Öncel'e sokak kızı lakabı verilmiştir.