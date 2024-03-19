Giriş Tarihi: 19.03.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
16:49
NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2024 (Resimli, anlamlı, kısa): Arkadaşa, aileye, dosta 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri 2024 paylaşılıyor. Cemrelerin su, hava ve toprak üçlüsüne sırasıyla düşmesinin ardından baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılanan Nevruz günü geldi çattı. Doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı gelenekleri ve ritüelleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. Siz de en güzel görseller eşliğinde Hoş geldin Nevruz yazısı ile güzel temennilerinizi seviklerinize iletebilirsiniz. İşte, resimli, kısa, anlamlı 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözleri.