Giriş Tarihi: 19.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
15:30
Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün kutlanır? 2024 Nevruz Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi
Havaların ısınmaya başlaması ve doğanın yeniden canlanmasıyla beraber Nevruz Bayramı tarihi araştırılmaya başlandı. Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen bu bayram, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Anadolu başta olmak üzere Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır? İşte, Bahar Bayramı olarak kutlanan Nevruz ritüellerinden bazıları.