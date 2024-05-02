Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. SSK ve Bağkur emeklisi son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz emekli zammı oranını öğrenecek.