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Haberler Fotohaber Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:40

Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

Nisan Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları yeni ayla birlikte gündemde. Memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan rakamlar için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE rakamları özelinde enflasyon beklentisi sorgulanıyor. Peki; 2024 Nisan ayı enflasyon oranı kaç olur, beklenti, ne yönde? İşte, detaylar...

Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

Nisan enflasyon oranı beklentisi gündemde. TÜİK'in açıkladığı TEFE-TÜFE verisi ile biriken 6 aylık enflasyon farkı emekli ve memur zammı üzerinde etkili oluyor. Bu noktada gözler Merkez Bankası beklenti anketlerine dönmüş durumda. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

2024 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini 3 Mayıs Cuma günü açıklayacak.

TEFE-TÜFE rakamları saat 10.00'da belli olacak.

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Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

MART ENFLASYONU NE OLDU?

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. SSK ve Bağkur emeklisi son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz emekli zammı oranını öğrenecek.

Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!

NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

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