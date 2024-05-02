Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:40
Nisan enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi gündemde!
Nisan Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları yeni ayla birlikte gündemde. Memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan rakamlar için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE rakamları özelinde enflasyon beklentisi sorgulanıyor. Peki; 2024 Nisan ayı enflasyon oranı kaç olur, beklenti, ne yönde? İşte, detaylar...