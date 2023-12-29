Norm Ender kimdir, kaç yaşında? Süper Kupa Finali’nde İstiklal Marşımızı okuyacak! Norm Ender nereli, şarkıları neler?

2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladı. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler verdi. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı. Norm Ender, "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanındı.

Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı. 2019'da Mekanın Sahibi adındaki diss parçası ile çıkış yaptı. 2020'de Konu Kilit adında bir parça çıkardı. Sürpriz bir şekilde İhtiyacım Yok adında bir tekli daha çıkardı.