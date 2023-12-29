Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
20:08
Norm Ender kimdir, kaç yaşında? Süper Kupa Finali'nde İstiklal Marşımızı okuyacak! Norm Ender nereli, şarkıları neler?
29 Aralık Cuma bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali 100. Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında sahne alacak rap sanatçısı Norm Ender kimdir merak ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa için kozlarını paylaşırken tören Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacak. Peki, Norm Ender kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımı tutuyor? İşte, Norm Ender'in hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler…