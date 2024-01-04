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Haberler Fotohaber ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:47

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) geride kaldı. Söz konusu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. Bu noktada ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları cevap arıyor. İşte EGM 106. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi…

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilen süreçte sonuçların açıklanması bekleniyordu. Adayların sınav sonucunu öğreneceği tarih belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 106. dönem sınav sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte, yanıtı…

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

106. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG 106. Özel Güvenlik Görevlisi 106.Temel Eğitim sınav sonuçları 5 Ocak 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI A VE B KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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