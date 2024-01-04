Giriş Tarihi: 04.01.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
14:47
ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 106. Dönem ÖGG sonuçlarıaçıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) geride kaldı. Söz konusu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu. Bu noktada ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları cevap arıyor. İşte EGM 106. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi…