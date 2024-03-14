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Haberler Fotohaber ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 19:44

ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

107. Temel Eğitim ve 83. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG) 24 Şubat'ta düzenlenmişti. 107. dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih bilgisine yer verilmişti. Şimdi tüm gözler EGM son dakika açıklamalarında. Peki; ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM 107. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı…

ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bu yılın ilk Özel Güvenlik Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav sonucu ve puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ''ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, EGM 107. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, ÖGG sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…

ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

24 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM tarafından yayımlanan kılavuz bilgisine göre, 107. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

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ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "onlineislemler.egm.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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