Giriş Tarihi: 14.03.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
19:44
ÖGG sınav sonuçları TIKLA ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
107. Temel Eğitim ve 83. Yenilime Eğitimi Sınavı (ÖGG) 24 Şubat'ta düzenlenmişti. 107. dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih bilgisine yer verilmişti. Şimdi tüm gözler EGM son dakika açıklamalarında. Peki; ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM 107. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı…