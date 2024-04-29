Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:30
ÖGG SORULARI ve CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLE | 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü düzenlendi. Kılavuza göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 30 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar ''ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. ÖGG soruları ve cevapları için ilgili başkanlıktan yapılacak açıklama bekleniyor. İşte, EGM 108. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları PDF indir ekranı.