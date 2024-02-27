Giriş Tarihi: 27.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
17:09
ÖGG soruları ve cevapları 2024 TIKLA-İNDİR PDF | 107. Dönem Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı!
107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Şubat 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 27 Şubat Salı bugün erişime açıldı. ÖGG soruları ve cevapları için ilgili başkanlıktan yapılacak açıklama geldi. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte, EGM 107. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları PDF indir ekranı.