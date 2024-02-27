ÖGG soruları ve cevapları 2024 TIKLA-İNDİR PDF | 107. Dönem Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı!

107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı araştırmaları hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları son dakika bugün açıklandı. Peki, ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları PDF indir ekranı…