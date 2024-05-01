Giriş Tarihi: 01.05.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
15:54
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?
Öğretmen atamaları son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. 2024 atama takvimi için bekleyiş sürüyor. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi birçok alanda yapılacak olan 2024 yılı atama başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları yakından takip ediliyor. Bakan Tekin, yeni yılın ilk öğretmen ataması için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru şartları neler? MEB ile 2024 Öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı açıklandı mı, nasıl olacak?