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Giriş Tarihi: 01.05.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 15:54

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atamaları son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. 2024 atama takvimi için bekleyiş sürüyor. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi birçok alanda yapılacak olan 2024 yılı atama başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları yakından takip ediliyor. Bakan Tekin, yeni yılın ilk öğretmen ataması için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, başvuru şartları neler? MEB ile 2024 Öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı açıklandı mı, nasıl olacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için bekleniyor. Bakan Tekin, konu ile ilgili son açıklamasında "Önümüzdeki hafta Kabine toplanırsa atanacak öğretmen sayısı açıklanacak" demişti. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayının gözü kulağı 2024 yılı atamaları ile ilgili gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Başvurular MEBBİS başvuru ekranı üzerinden alınacak olup akabinde atama tercihleri gerçekleştirilecek. Peki, MEB takvimi ile Öğretmen atamaları ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte, 2024 Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı ve kadro sayısı hakkında detaylar…

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Tekin, öğretmen atama sayısı ile ilgili olarak, "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takvimi henüz netleşmedi Takvimin belli olmasının ardından kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bakan Tekin, önümüzdeki hafta atama sayısının belirleneceğini açıkladı. Bakan Tekin'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta MEB öğretmen atama kontenjan sayılarının duyurulması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberimiz güncellenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA: 2024 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

Bakanlığın çalışmaları tamamlandıktan sonra atama kılavuzunda branş ve kadro dağılımları ilan edilecek.

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